Inbraak bij Gimic: geld en miniatuurauto’s gestolen JVN

04 juni 2019

12u23 0

Dieven zijn in de nacht van zondag op maandag binnen gedrongen bij de winkel Gimic aan Heide in Hulshout. De daders hebben de omheining omgeplooid om op het terrein te geraken. Nadien forceerden ze de toegangsdeur. De daders zijn gevlucht toen het inbraakalarm begon te loeien. Ze slaagden er wel nog in om geld en miniatuurautootjes te stelen.