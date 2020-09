Houtvenne zwoegend een ronde verder Jef Tegenbos

06 september 2020

16u01 0 Hulshout Houtvenne heeft zich zaterdagavond kunnen plaatsen voor de derde ronde van de Croky Cup. Aanvoerder Glenn Van Asten en zijn ploegmaats zetten, niet zonder moeite en na strafschoppen, het West-Vlaamse Sassport Boezinge opzij.

Houtvenne staat aan de vooravond van een uniek moment in de geschiedenis van de club. Na het succesvolle verhaal in derde amateurklasse, mag het in de competitie voor de eerste keer aantreden in nieuwe tweede afdeling. De bekercampagne is een unieke gelegenheid om de puzzelstukjes in mekaar te laten passen. In de bekerwedstrijd tegen Sassport Boezinge domineerde Houtvenne het gebeuren, maar de kwalificatie kwam er pas vanop de stip. Boezinge mocht met opgeheven hoofd opnieuw richting Ieper.

“Het is een wedstrijd met weinig kansen geweest”, vatte Arne Wouters de eerste officiële negentig minuten van het seizoen samen. De verdediger had zijn team tien minuten voor het einde op voorsprong gebracht. “Dat Boezinge nog langszij kwam, is hun verdienste. Ik vond dat ze een behoorlijke prestatie hebben neergezet. Hun blok stond er, hun omschakeling verliep eveneens voortreffelijk.”

Charme

Elk jaar zijn er tijdens een bekercompetitie verrassingen. Houtvenne heeft via de strafschoppen zijn reddingsboei kunnen grijpen.

“We zijn getuigen geweest van de charmes van een bekercompetitie”, wist trainer Geert Van Dessel, die de voorbije jaren de successen bij Houtvenne opstapelde. “Het feit dat we de ganse wedstrijd gedomineerd hebben, was geen garantie om de zaak in negentig minuten te klaren. Het is logisch dat we in deze periode nog volop aan het bouwen zijn. De komende weken sluiten er opnieuw spelers aan.”

Reeksgenoot

In de volgende ronde mag Houtvenne opnieuw voor eigen volk aantreden. Met Heur Tongeren komt bovendien een reeksgenoot op bezoek.

“Een ideale gelegenheid om te zien hoever we staan”, blikt Arne Wouters vooruit. “Ik ben blij dat we weer een wedstrijd met de nodige inzet kunnen spelen.”

“Volgend weekend zullen we opnieuw stappen voorwaarts hebben gezet”, stelt Geert Van Dessel. “Ik ben content dat we met Tongeren een tegenstander op maat zullen ontmoeten.”