Heist-op-den-Berg en Hulshout slaan handen in elkaar voor energiebesparing in gemeentelijke gebouwen Wouter Demuynck

13 januari 2020

18u43 0 Hulshout De gemeentebesturen van Heist-op-den-Berg en Hulshout gaan samen een energieprestatiecontract aan via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) om zo in hun gebouwen op energie te besparen. Hulshout had met de sporthal en het zwembad te weinig gebouwen om zo’n contract aan te gaan, maar mag aansluiten bij de elf gebouwen van Heist-op-den-Berg.

Bij een energieprestatiecontract neemt een Energy Services Company (ESCO) de rollen van studiebureau, uitvoerder en onderhoudsfirma op zich. Het legt de ESCO contractueel een bepaalde energiebesparing op. De ESCO investeert in de energiebesparende maatregelen en de gemeenten betalen de investering terug met de energiebesparing. Zo zorgt een energieprestatiecontract voor minder druk op het budget.

Dertien gebouwen

“De stad Geel heeft twee jaar geleden al de stap gezet en is daar tevreden over - Geel plukt nu de vruchten van de investering in tien gebouwen”, zegt Frederik Hindryckx, algemeen directeur van VEB. “Nu gaat het VEB voor de twee gemeentes samen een ESCO zoeken die wilt investeren in de dertien gebouwen van Heist-op-den-Berg en Hulshout. Via ons energieprestatiecontract is de ESCO gebonden aan een gegarandeerde energiebesparing.”

In Heist-op-den-Berg gaat het in totaal om elf gebouwen waar bespaard zal worden op energie. Hulshout brengt ook nog de sporthal en het zwembad onder in het contract. “Wij hebben gekozen voor deze formule omdat we zo niet zelf de investeringen in het cultureel centrum en andere gebouwen moeten ophoesten, waardoor we middelen kunnen steken in andere gemeentelijke diensten. Bovendien gaan we zo versneld in die gebouwen onze CO2-uitstoot verlagen, waardoor we een serieuze sprong dichter bij de klimaatdoelstellingen van Kempen2030 geraken”, zegt de Heistse schepen van Energie Sarah Wouters (Groen).

Samenwerking

Luc Vleugels (CD&V), burgemeester van Heist-op-den-Berg, is verheugd over de samenwerking. “Het mooie aan deze samenwerking is dat voor het eerst twee gemeentebesturen uit de Antwerpse Kempen de handen in elkaar slaan om samen energie te besparen met een ESCO. Hulshout had met de sporthal en het zwembad te weinig gebouwen om een ESCO voor te vinden, maar mag aansluiten bij de elf gebouwen van Heist-op-den-Berg, waardoor wij samen tot een mooi pakket van 13 gebouwen gekomen zijn.”