Fietsster (80) gewond aan hoofd na ongeval aan rotonde Jef Van Nooten

31 maart 2020

Een 80-jarige vrouw uit Herselt is dinsdagmiddag rond 13 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Booischotseweg in Hulshout. Het slachtoffer werd ter hoogte van de rotonde aangereden door een auto. De fietsster kwam ten val. Ze is met verwondingen aan het hoofd naar het ziekenhuis gebracht.