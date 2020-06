Fietsster (75) aangereden door vrachtwagen Jef Van Nooten

In de Netestraat in Hulshout is maandagochtend rond 8.15 uur een fietsster aangereden door een lichte vrachtwagen. Het slachtoffer, een 75-jarige vrouw uit Hulshout, werd gewond naar het ziekenhuis in Herentals gebracht.