Fietser gewond na aanrijding door auto Jef Van Nooten

04 mei 2020

10u18 0

In de Vaartstraat in Hulshout is zaterdagnamiddag een fietser gewond geraakt. Een 72-jarige man uit Heist-op-den-Berg werd er op zijn fiets aangereden door een auto. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis in Herentals gebracht.