Fietser (14) gewond na aanrijding door auto Jef Van Nooten

06 februari 2020

Een 14-jarige fietser uit Hulshout is woensdag in de vooravond aangereden door een auto. De jongen fietste rond 17 uur op het kruispunt van Heide en Dreef in Westmeerbeek (Hulshout). Een autobestuurder wilde afdraaien op het kruispunt, maar had de fietser niet opgemerkt. De fietser werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Herentals.