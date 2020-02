Familie en vrienden nemen afscheid van Kenneth (21): “Je was een schat voor iedereen en een echte doorzetter” Wouter Demuynck

19 februari 2020

19u40 0 Hulshout Vrienden en familie namen woensdagnamiddag in groten getale afscheid van Kenneth Andries (21) uit Houtvenne (Hulshout). Vrienden en familie namen woensdagnamiddag in groten getale afscheid van Kenneth Andries (21) uit Houtvenne (Hulshout). De dappere jongeman overwon twee keer leukemie, maar overleed vorige vrijdag nadat zijn gezondheid fel achteruit was gegaan. Op de afscheidsplechtigheid roemden zijn geliefden Kenneth om zijn nimmer aflatende levenslust.

Kenneth kreeg op zijn elfde voor het eerst leukemie, nadat ook zijn moeder al enkele maanden na zijn geboorte aan kanker was gestorven. Kenneth overwon de ziekte, maar herviel een jaar later. Ook de tweede keer vocht hij met succes terug. De keerzijde was dat zijn longen door de behandeling zodanig aangetast waren dat een longtransplantatie zich opdrong. Een nieuw paar longen leek beterschap te brengen, maar na verloop van tijd stootte zijn lichaam de orgaanlongen af.

Doorzettingsvermogen

Na een verbeten strijd werd Kenneth vorige vrijdag in bijzijn van zijn geliefden in het revalidatiecentrum Pulderbos ingeslapen. Familie, vrienden en kennissen waren woensdagnamiddag talrijk aanwezig om in aula Nethehof afscheid te nemen van Kenneth. Zij brachten allen hulde aan het doorzettingsvermogen en de levenslust die Kenneth steeds toonde, ondanks alle problemen. “Je bent een voorbeeld voor velen. Je was een vechter, altijd positief, een echte doorzetter”, vertelde zijn zus Lauren.

“Op die tien jaar tijd zijn er vele mooie momenten geweest - je genezing, je longtransplantatie en de geboorte van je neefje - maar ook veel moeilijke momenten. Je hebt jammer genoeg veel vrienden verloren en je longen werden niet aanvaard in je lichaam. Toch bleef je tot de laatste dag positief. Lieve broer, vrijdag was je strijd gestreden. Je lichaam was op. We zien je graag en gaan je keihard missen.”

Tomorrowland

Broer Nick haalde enkele mooie herinneringen aan Kenneth op. “We hebben vroeger serieus wat stoten uitgehaald. Het racen in de rolstoel in het ziekenhuis of de weddenschap om een wedstrijdje Fifa. De verliezer moest blond gaan en we weten allebei wie er blond is gegaan. Ondanks dat je gezondheid minder was, hebben we leuke dingen gedaan. Afgelopen zomer zijn we nog voor de tweede keer samen naar Tomorrowland gegaan. Daar hebben we iets van mijn bucketlist kunnen schrappen: je laten omhoog heffen vooraan bij de main stage. Ik wil je bedanken voor je vechtlust, positiviteit, droge humor en gekke ingevingen. Ik ga je missen.”

In revalidatiecentrum Pulderbos stond Kenneth bekend als een echte sfeermaker. “Het was dag en nacht verschil als jij er was of niet. De andere gasten kwamen liever uit hun bed of naar onze leefgroep als jij er ook was”, getuigt een verantwoordelijke van Pulderbos. “Iedereen voelde zich goed bij jou. Jij was bepalend voor de sfeer en een sociale gast. Je hebt superhard gevochten en verdient nu echt wel die rust. Je was een schat voor iedereen. Het is voor ons dan ook geen toeval dat we je op Valentijnsdag moesten laten gaan. Rust zacht.”

Persoonlijke tekst

Op het einde van de plechtigheid werd nog een persoonlijke tekst van Kenneth voorgelezen. Daarin bedankte hij al zijn familie en vrienden voor de jarenlange steun.

“Aan mijn pa: je was altijd aanwezig en bezorgd. Je moedigde me telkens aan om niet op te geven. Ik heb enorm veel bewondering voor je. Zorg nu goed voor jezelf. Ook dankjewel aan mijn zus, die geen moment twijfelde om mij erdoor te helpen en samen met haar vriend mij een thuis te geven.Broer, jij kwam me vaak halen, brengen en zorgde ervoor dat ik af en toe uitging. Je was van begin tot einde mijn maatje. Beste broer ooit”, schreef Kenneth.

“Pulderbos was mijn tweede thuis. Bedankt aan zij die dagelijks klaar stonden om me vooruit te helpen, een luisterend oor te bieden of mij aan te moedigen. Bedankt iedereen - ik was omringd door warme en toffe mensen. Ik ga jullie allemaal hard missen, maar ik hoop dat jullie verder gaan en positief blijven want deze ziekte heeft mensen al genoeg verdriet en ellende gebracht.”