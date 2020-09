Enorme grafitti-tekening fleurt kale muur aan frituur Den Hangar in dorpscentrum op Jurgen Geyselings

06 september 2020

09u34 0 Hulshout Een groots graffiti-kunstwerk prijkt sinds eind augustus tegen de gevel aan de parking van frituur Den Hangar in Hulshout. Het was via klant Steven Goegebeur dat frituriste Patricia Verbist in contact kwam met Djoels Ink., de kunstenares die zich voluit mocht uitleven in het centrum van Hulshout. Met succes!

Wie sinds kort door het centrum van Hulshout rijdt langsheen de Grote Baan heeft het ongetwijfeld al opgemerkt: een groots grafitti-kunstwerk palmt de ganse zijgevel van het huis naast Frituur Den Hangar in. Het was frituriste Patricia Verbist (54) die met het idee op de proppen kwam om de muur een opmerkelijk tintje te geven. “We waren van plan de vuile muur in een nieuw kleedje te steken maar dat mocht dan weer niet op een alledaagse manier met een simpel reclamepaneel vond ik”, vertelt ze. “En zo verscheen deze grootse, grave graffiti-tekening in het centrum van Hulshout.”

30 jaar frietjes bakken

Sinds oktober 2019 bakt Patricia frietjes in Hulshout, daarvoor stond ze al een dertigtal jaar achter de fritketels in Wiekevorst en Nijlen. “Ik kreeg dit leegstaand pand in de gaten, een leegstaande wasserij en deed een bod. Zo ontstond frituur Den Hangar in Hulshout eigenlijk”, klinkt het verder. “De wasserij stond blijkbaar een dertigtal jaar leeg en we gaven het gebouw een volledige make-over tot wat je hier nu ziet: een splinternieuwe frituur!” Een gewaagde stap aangezien Hulshout al een viertal frituren op het grondgebied telde.

Steven Goegebeur

Voor het kunstwerk aan de parking van de zaak deed Patricia een beroep op klant en stand upcomedian Steven Goegebeur. “Ik zag een portret van hem verschijnen gemaakt door graffiti-kunstenares DJOELS INK en wist direct wat ik met de zijgevel wou aanvangen: een groots graffiti-kunstwerk van deze kunstenares zou de muur inpalmen”, verduidelijkt de frituriste. “Via Steven Goegebeur kwam ik in contact met haar en zoals het bij een kunstenares hoort, liet ik ze vrij in haar ontwerp. Na een weekje zwoegen aan het kunstwerk in weer en wind was het klaar. Achteraf kan ik zeggen dat ik ronduit tevreden ben over wat hier verschenen is.”

Julie Bouckhuyt ‘Djoels’ is een tattoo artieste die in 2017 het programma “Ink Master” won. Naast tattoos maakt ze dus ook graffitiwerken en olieschilderijen. Deze zomer kwam de artieste uit Egem in West-Vlaanderen al in het nieuws met haar graffiti-kunstwerk ter ere van de vermoorde Julie Van Espen aan de Vaartkaai in Antwerpen.