Dieven stelen kledij bij inbraak in appartement Jef Van Nooten

23 oktober 2019

14u26

Dieven zijn dinsdag tussen 12 uur ‘s middags en 22 uur ‘s avonds binnen gedrongen in een appartement in de Stationsstraat in Westmeerbeek (Hulshout). De daders forceerden de deur om binnen te geraken. Ze gingen aan de haal met kledij.