Dieven plegen vier inbraken Jef Van Nooten

11 februari 2020

In Hulshout werden maandagavond tussen 17 uur en 22 uur vier inbraken vastgesteld. De inbraken gebeurden in Bruiersveld, Mussenstraat en Langestraat (2x). De daders geraakten telkens de woning binnen door een raam in te slaan. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen.