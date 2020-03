Chef Moke Karmaoui steunt bewoners van WZC Ter Nethe met 120 3D-geprinte desserts: “Hopelijk vrolijkt het hun dag op nu ze geen bezoek mogen ontvangen” Wouter Demuynck

19 maart 2020

13u40 0 Hulshout Het zijn geen gemakkelijke tijden voor bewoners van woonzorgcentra nu ze door het coronavirus geen bezoekers mogen ontvangen. Netwerkorganisatie ADM en adviesbureau BDO besloten daarom de bewoners van woonzorgcentrum Ter Nethe in Hulshout een attentie te bezorgen. Zij stuurden 120 kunstzinnige desserts, gemaakt met een 3D-printer door de Limburgse chef Moke Karamoui, op naar het woonzorgcentrum om de bewoners en het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken.

De 3D-geprinte desserts kwamen donderdag kort na de middag aan in het woonzorgcentrum in Hulshout. Chef Moke Karmaoui bedacht samen met chocoladefabrikant Callebaut een oranje chocoladepasta met sinaasappelsmaak. Die vormt de grondstof voor zo’n 120 desserts in een twaalftal speelse vormen zoals inktvisjes.

Exclusieve chocoladedesserts

“Op donderdag 19 maart hadden we een businessevent gepland. Onze gasten wilden we laten proeven van exclusieve chocoladedesserts gemaakt met behulp van een 3D-printer. Iedereen vond het zonde van de ideeën en geleverde inspanningen, dus zochten we een alternatieve bestemming voor de desserts en hebben we Moke gevraagd om de 120 desserts met de 3D-printer in zijn atelier te printen en daar te verpakken”, vertelt Walter Vanherle van BDO Digital, het brein achter de driedimensionale ontwerpen voor de gebakjes.

Kleine attentie

Het zorgpersoneel bezorgde alle bewoners één van de exclusieve gebakjes. “We hopen dat deze kleine attentie de dag van de rusthuisbewoners toch wat opvrolijkt nu zij door het coronavirus geen bezoek van familie of vrienden mogen krijgen. En ik hoop ook dat het zorgpersoneel de desserts kan smaken. Ze verdienen dit”, besluit Vanherle.