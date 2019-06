Charter van Gezonde Gemeente opnieuw ondertekend Wouter Demuynck

06 juni 2019

00u07 0 Hulshout Het gemeentebestuur van Hulshout heeft voor de nieuwe legislatuur van 2019-2024 opnieuw het Charter van Gezonde Gemeente ondertekend. Met het Charter wordt ernaar gestreefd om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer stimuleert om gezond te leven.

“Via dit charter engageren we ons om verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving”, zeggen schepen van Sport Elien Bergmans (CD&V) en schepen van Sociale Zaken Saskia Luyten (CD&V), die beiden ook lid zijn van de gezondheidswerkgroep. “Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Ons doel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de gemakkelijkste keuze wordt.”

Om die boodschap wat kracht bij te zetten, werd het charter woensdagnamiddag ondertekend aan de start van de Grootouder- en kleinkindsportnamiddag in de sporthal van sportpark Joris Verhaegen. “Daarbij willen we via beweging enerzijds inspelen op een gezonde levensstijl, maar anderzijds ook sport en beweging gebruiken als fun-item en sociaal bindmiddel.”