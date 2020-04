Cadeaubon van 10 euro voor elke Hulshoutenaar: “Boost voor onze handelaars als ze weer open mogen” Wouter Demuynck

29 april 2020

17u27 1 Hulshout Het gemeentebestuur van Hulshout gaat elke inwoner, ongeacht de leeftijd, van Hulshout een cadeaubon van 10 euro geven. Op die manier wil het bestuur de lokale handelaars extra steunen in deze moeilijke periode en de inwoners bedanken voor hun inzet.

De Hulshoutse cadeaubon van 10 euro zal weldra bij iedere inwoner in de brievenbus vallen. Bijgevoegd is een lijst met alle deelnemende handelaars, namelijk winkels, bedrijven en uitbaters waarbij je ook al met een standaard cadeaubon kon betalen. Handelaren die nog willen instappen in de actie, zijn nog welkom.

“Dit is een geweldige manier om onze handelaars een boost te geven als zij weer mogen openen. Met dit initiatief wordt er in één keer 105.000 euro extra in onze lokale economie gestoken. We zijn onze inwoners en handelaars dankbaar voor hun inzet en medewerking in de afgelopen periode, dus zij verdienen in onze ogen zeker iets extra”, zegt schepen van Lokale Economie Elien Bergmans (CD&V).