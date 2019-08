Blinde auteur Julius (70) schrijft kinderboek over geleidehonden: “Er bestaan nog veel misverstanden over” Wouter Demuynck

29 augustus 2019

12u35 3 Hulshout Met het kinderboek ‘Mijn ogen zijn jouw ogen’ heeft de blinde auteur Julius Schellens (70) uit Westmeerbeek (Hulshout) inmiddels al zijn tweede boek uitgebracht, enkele maanden na zijn debuutroman ‘Mijn Moeder is mijn Mama niet’. De bedoeling van zijn nieuwste boek is om kinderen inzicht te laten krijgen in de wereld van blindengeleidehonden, want Julius merkt dat daarover nog veel misverstanden bestaan.

Het prentenboek van Julius, die sinds zijn 40ste blind is door de aandoening retinitis pigmentosa, bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft het dagboek van de blindengeleidehond Rino, waarbij aan bod komt wat zo’n hond allemaal voor zijn baasje doet. Het tweede deel is een educatief luik dat bijvoorbeeld uitlegt hoe een puppy een blindengeleidehond wordt en wat je wel en niet met zo'n hond mag doen als je het tegenkomt. “De bedoeling van het boek is om kinderen te sensibiliseren, zodat ze een inzicht krijgen in de wereld van de geleidehond maar ook in die van blinde mensen tout court. Ook mensen met een handicap kunnen nog zeer zelfstandig zijn: de geleidehond is in dat verband een nuttig hulpmiddel om die zelfstandigheid te bewaren”, steekt Julius van wal.

Al merkt Julius dat het voor anderen niet altijd even duidelijk is wat een geleidehond nu net doet voor zijn baasje. “Er wordt dikwijls gedacht dat de hond de weg zoekt voor het baasje. Dat is in zekere zin waar, maar ook niet waar. Het is wel waar omdat hij de veiligste weg moet zoeken, maar het is niet waar omdat ik niet zomaar tegen Willow (de 9-jarige geleidehond van Julius, red.) kan zeggen: ‘kom, we gaan naar de bakker’. Ik moet de weg zelf nog weten.” En zo zijn er wel meer misverstanden. “Met mijn tweede hond, een Duitse herder, stapte ik eens mijn bank binnen. Die hond is aangeleerd om in een bank, postkantoor of gemeentehuis het loket te zoeken. Aan de balie wipt hij dan even omhoog en tipt hij snel met zijn voorste poten de balie aan om zich daarna weer op de grond te zetten. Toen zat daar toevallig een jonge vrouwelijke bediende die daar stage deed en nog nooit een ervaring had gehad met een blindengeleidehond. Later vertelde ze mij dat ze met haar handen omhoog gesprongen was en was beginnen gillen, want ze dacht dat er een bankoverval plaatsvond (lacht).”

Ook een boodschap die Julius kinderen wil meegeven is dat zo’n blindengeleidehond voor een blinde onmisbaar is. Willow, een kruising tussen een labrador retriever en een flat-coated retriever, is de derde geleidehond van Julius en helpt hem inmiddels al zeven jaar. “Willow zorgt voor een grotere onafhankelijkheid. Nu moet ik minder aan mijn vrouw vragen of we eens gaan wandelen. En ik ga ook eens graag alleen naar het dorp om een pintje te drinken in mijn stamcafé. Natuurlijk mag mijn vrouw ook mee, maar ik zit graag ook eens op mijn eentje tussen de andere mannen, zodat we ook eens over de vrouwen kunnen roddelen (lacht).”

‘Mijn ogen zijn jouw ogen’ werd uitgegeven bij Uitgeverij Clavis en is een samenwerking met kinderauteur Ruth Wielockx uit Balen. Zij hielp mee met het omvormen van het manuscript tot op het niveau van een kinderpubliek en nam ook de illustraties voor haar rekening. “Inmiddels heeft Clavis de rechten verkocht aan een werelduitgeverij, die het boek volgend jaar gaat uitbrengen in het Koreaans”, aldus een trotse Julius. Het boek is voor 17,95 euro te koop in de Standaard Boekhandel. Wie een gesigneerd exemplaar wil, kan best een mail sturen naar jul.schellens@skynet.be.