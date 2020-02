Bewoners zijn even weg: dieven forceren raam, en stelen geld en juwelen Jef Van Nooten

05 februari 2020

14u17 0

Een woning in de Van de Weyerlaan in Hulshout kreeg dinsdag inbrekers over de vloer. De bewoners hadden rond 16.30 uur het huis verlaten. Toen ze om 20 uur terugkeerden, bleek dat raam aan de achterkant van de woning open was gebroken. De daders doorzochten de hele benedenverdieping. Ze konden er geld en juwelen buit maken.