Bekercompetitie zit erop voor Geert Van Dessel en Houtvenne: “Bij penalty’s heb je wat meeval nodig” Jef Tegenbos

13 september 2020

12u58 0 Hulshout Voor tweedenationaler Houtvenne is de bekercompetitie voorbij. Net als vorige week tegen Boezinge eindigde de wedstrijd tegen reeksgenoot Heur Tongeren na negentig minuten op een 1-1-gelijkspel. De Limburgse formatie toonde zich de betere in het nemen van de strafschoppen (3-4). De Tongerse doelman Lennert Vandecaetsbeek stopte twee strafschoppen en zette de beslissende elfmeter zelf om.

Voor beide ploegen was het bekertreffen een ideale gelegenheid om, met het oog op de start van de competitie, een laatste balans op te maken. “Voor de rust hadden we de wedstrijd onder controle”, reageert trainer Geert Van Dessel. “Op basis daarvan was onze 1-0-voorsprong een terechte tussenstand. In de tweede periode nam Heur Tongeren een groot deel van het overwicht voor zijn rekening. Al waren er enkele beslissingen van de ref die niet echt in ons voordeel uitdraaiden. Bij het nemen van strafschoppen heb je wat meeval nodig. De uitschakeling is die mate jammer omdat ik, voor de start van de competitie, nog graag een wedstrijd met inzet had gespeeld.”

Nieuwkomer Jacobs trefzeker

Houtvenne begon bijzonder scherp aan zijn bekeropdracht. Dat leidde naar een vroege openingstreffer, die op naam van Jasper Jacobs kwam. De 17-jarige aanvaller kwam in het tussenseizoen over van de beloften van Sint-Truiden. “Ik woon in Aarschot waardoor Houtvenne voor mij de ideale club is”, zegt de student voeding en dieetkunde. “Bovendien zitten we in een sterke reeks. Dit was mijn eerste doelpunt voor Houtvenne. Uiteraard zorgt dit voor een boost. Het is jammer dat we onze bonus niet vast konden houden. Vanaf nu zijn alle ogen gericht op de competitie. Het moet de betrachting zijn om een rustig seizoen door te maken.”

Openingsmatch uitgesteld

In principe zou Houtvenne volgende zaterdag de competitie openen met een thuiswedstrijd tegen Hoogstraten. Aangezien Hoogstraten nog actief is in de beker wordt dat onderlinge duel verschoven naar woensdagavond 23 september. “We hebben nu een tiental dagen om ons daarvoor klaar te stomen”, besluit trainer Van Dessel. “Ik moet nog eens bekijken hoe we de komende periode zullen invullen.”