Albert Heijn opent de deuren op site La Corbeille: “Onze prijzen worden vandaag meer dan ooit gewaardeerd door onze klanten” Wouter Demuynck

08 juli 2020

12u50 1 Hulshout Op de kmo- en retailzone La Corbeille in Westmeerbeek (Hulshout) opende de winkel van supermarktketen Albert Heijn woensdagochtend voor het eerst de deuren. De opening luidt een nieuwe fase in voor La Corbeille, waar de eerste winkels zich vorige zomer kwamen vestigen. De winkel is goed voor een vijftigtal nieuwe jobs en draagt ook duurzaamheid hoog in het vaandel, want binnenkort zullen er 1.000 zonnepanelen op het dak van Albert Heijn prijken.

Sinds 2014 is projectontwikkelaar Tervia’s gestart met de ontwikkeling van het bedrijventerrein van de voormalige conservenfabriek La Corbeille. Drie jaar eerder had conservenfabrikant Bonduelle, die het bedrijf in 2008 overnam van La Corbeille, de vestiging gesloten.

Het bedrijventerrein is opgedeeld in drie delen: een retailzone aan de straatkant, een kmo-zone en een industrieterrein. Vorig jaar gaf het tankstation met bijhorende shop al het startschot voor de retailzone, maar met de opening van de nieuwe Albert Heijn schiet de zone nu echt uit de startblokken.

“Niemand anders combineert scherpe prijzen, een verrassend assortiment en persoonlijke service zo sterk als Albert Heijn”, zegt ondernemer Jan Peeters van Peeters-Govers, de grootste franchisenemer van Albert Heijn in ons land. “De waarden van Albert Heijn sluiten perfect aan bij de vier kernwaarden van ons familiebedrijf: vers, bewust lokaal en persoonlijk. We brengen een bijzondere supermarkt naar Westmeerbeek, daarvan zijn we overtuigd.”

De Nederlandse supermarktketen gaat er prat op erg lage prijzen te kunnen aanbieden. “De prijzen van Albert Heijn worden - vandaag meer dan ooit - gewaardeerd door onze klanten. Onze producten zijn altijd laaggeprijsd”, zegt Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België. “Daarnaast pakken we uit met superpromoties, die wij Bonusacties noemen. Met onze Prijsfavorieten bieden we 1.000 topproducten aan voor de allerlaagste prijs. Die combinatie maakt winkelen bij Albert Heijn prettig en bijzonder voordelig.”

Zonnepanelen

Albert Heijn wil zich ook profileren als een milieuvriendelijke supermarkt. Op het dak van de winkel in Westmeerbeek zullen weldra 1.000 zonnepanelen prijken. Het project is goed voor een hoeveelheid energie die overeenkomt met het jaarlijks gebruik van 105 gezinnen.

De winkel van Albert Heijn in Westmeerbeek is de 52ste in België. Dat aantal zal nog groeien naar een honderdtal winkels.