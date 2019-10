Acht woninginbraken op één avond Wouter Demuynck

07 oktober 2019

11u27 0

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag hebben er acht woninginbraken plaatsgevonden in Hulshout. Het gaat om vier woningen op de Booischotseweg, twee woningen in Hulshoutveld en twee woningen op de Netelaan. De daders verschaften zich meestal toegang langs achteren, door een raam te forceren of een achterdeur open te breken. In twee woningen werd niets gestolen, in de andere woningen bestaat de buit onder meer uit geld, juwelen, een fototoestel en gsm’s.