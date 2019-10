‘Jos de facteur’ en Maria vieren platina huwelijksjubileum Wouter Demuynck

14 oktober 2019

20u40 0

Jos Van Houtven (91) en Maria Bouwen (92) zijn dit jaar 70 jaar getrouwd. Ze woonden hun hele leven in Houtvenne (Hulshout), maar verblijven nu al een vijftal jaar in het rusthuis van Sint-Barbara in Herselt. Samen hebben ze een dochter Francine en een kleinzoon Jochen. Jos was een graag geziene postbode in Houtvenne en was beter bekend als ‘Jos de facteur’. Maria, afkomstig uit de Herentalse deelgemeente Noorderwijk en beter bekend als ‘Merieke Beive’, deed dan weer met veel plezier het huishouden.