Woonzorgnet-Dijleland behoudt bezoekverbod voor woonzorgcentra: “In huis komt er niemand binnen” JSL

16 april 2020

15u19 0 Huldenberg Woonzorgnet-Dijleland is duidelijk: “We gaan onze maatregelen behouden”, klinkt het. Zij beheren onder meer woonzorgcentra Keyhof en Ter Meeren in Huldenberg. Raam-, terras- en tuinbezoeken zijn wel nog steeds mogelijk onder strikte voorwaarden.

De woonzorgcentra van Woonzorgnet-Dijleland houden het huidige beleid rond bezoeken voorlopig aan: bezoekverbod in huis en social distancing blijft de norm voor raam-, terras- en tuinbezoeken. Videobellen en gewone telefoongesprekken worden sterk aangemoedigd en worden ondersteund door het zorgpersoneel. “In uitzonderlijke gevallen is er wel bezoek in huis mogelijk, zoals bij palliatieve situaties”, stelt directrice Griet Robberechts. “Wat we wel aan het bekijken zijn is een online reservatielijst. Hier kunnen mensen zich binnenkort aanmelden voor tuin-, terras- of raambezoeken.” In de verschillende woonzorgcentra die Woonzorgnet-Dijleland beheert zijn enkel in De Wingerd twee coronabesmettingen vastgesteld.

