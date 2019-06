Wolkbreuk en modderstroom bezorgt Huldenberg drukke namiddag: bakker deelt taartjes uit om pil te verlichten Bart Mertens/Dieter Nijs

10 juni 2019

19u30 3 Huldenberg Huldenberg werd deze namiddag getroffen door een wolkbreuk die zelfs modderstromen veroorzaakte in enkele straten. Gelukkig stroomde er weinig modder en water in de huizen, mede dankzij de bewoners die elkaar hielpen waar nodig. Bakker Alex Michiels van bakkerij D’ijse uit de Elzasstraat deelde zelfs taartjes uit om de pil te verlichten. “De brandweer en de buren hebben prachtig werk geleverd”, klinkt het.

Het werd deze namiddag omstreeks 14.30 uur even heel donker boven Huldenberg. Niet veel later werd de gemeente getroffen door een wolkbreuk. Al snel stroomde het water door de straten in het centrum en het werd er niet beter op. Er ontstonden zelfs modderstromen in de gemeente. De brandweer van Overijse haastte zich ter plaatse om in te grijpen en ook de burgemeester en de technische dienst van de gemeente kwamen helpen.

Video Hugo Schils

Kausdelle

“Vanop de Kausdelle stroomde er modder in de straten. In de Elzasstraat was er zelfs een modderstroom van 40 cm diep”, zegt Arne Dewaet van de brandweer. Zowel de brandweer als de technische dienst van de gemeente zetten alle zeilen bij om te voorkomen dat de huizen in de getroffen straten letterlijk modder over de vloer zouden krijgen. Dat lukte behoorlijk goed, mede dankzij de inzet van een wiellader. Bovendien volgde de modderstroom het tracé van de straten waardoor de meeste woningen gespaard bleven van ellende. Toch kregen enkele garages en kelders water en modder binnen maar de bewoners toonden zich van hun beste kant. Samen gingen ze de strijd aan tegen de water- en modderoverlast.

Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en iedereen heeft hard gewerkt om elkaar te helpen Bakker Alex Michiels

Bakker Alex Michiels van bakkerij D’ijse uit de Elzasstraat was getuige van een mooie solidariteit en beloonde de bewoners daar zelfs voor met taart. “Het is allemaal begonnen rond half drie”, vertelt bakker Alex. “De buren zijn meteen in actie geschoten. De brandweer was ook snel ter plaatse en heeft straf werk geleverd. Ze deden zelfs meer dan ze normaal zouden moeten doen. We hebben het al meegemaakt dat de brandweer minder kan doen maar dit onweer was plaatselijk. Het grote geluk was dat er in de regio geen andere problemen waren door het onweer. De brandweer heeft echt supergoed werk geleverd. In de bakkerij liep er niets binnen maar ik heb de buren een stukje taart aangeboden voor hun inspanningen. De frituur heeft dan weer getrakteerd met drank. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en iedereen heeft hard gewerkt om elkaar te helpen.”