Winterbarbecue voor Kom op tegen Kanker ADPW

06 februari 2020

Vier vrienden uit Sint-Agatha-Rode en Ottenburg: Jerre, Johan, Dieter en Nele lopen binnenkort voor Kom Op Tegen Kanker. Zij vormen samen het team Anti-lopen. Vorig jaar hebben ze beslist om hun steentje bij te dragen voor Kom op tegen Kanker en ook dit jaar doen ze terug mee. Kom op tegen Kanker organiseert jaarlijks een 100 kilometer run, een loopevenement ten voordele van kankeronderzoek.

De jaarlijkse fundraiser van Anti-lopen wordt dit jaar uitgebreid. “Vorig jaar startten we met een winterbarbecue en dit jaar breiden we uit. We organiseren een winterbarbecue festival met live bands en dj’s die zorgen voor een geweldige afterparty”, zo laten de organisatoren weten.

“Hogere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit tijdens en na de behandeling, daar draait het om. Op die twee vlakken is wetenschappelijk onderzoek dus broodnodig, maar precies daar loopt het soms mis. Vaak is dit soort patiëntgericht onderzoek namelijk commercieel minder interessant, waardoor de farmaceutische industrie er niet in investeert. De middelen die de overheid ter beschikking stelt, zijn slechts beperkt. Daarom springt Kom op tegen Kanker bij. Wij investeren in onderzoek dat een directe invloed heeft op het leven en welzijn van de patiënt én waar de financiële nood het hoogst is”, zo klinkt het.

Het Winterbarbecue Festival gaat door op zaterdag 29 februari in de Linde in Ottenburg. Op zondag 22 maart gaat de 100 kilometer run door in Knokke-Heist. Heb je interesse om Anti-lopen te ondersteunen? Meer informatie vind je op hun facebookpagina.