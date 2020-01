Wim Opbrouck leidt Week van de Poëzie in ADPW

23 januari 2020

14u28 0

De Huldenbergse fans van Wim Opbrouck kunnen zich op vrijdag 24 januari verkneukelen aan het bezoek van de sympathieke man. Dan leidt hij de Huldenbergse Week van de Poëzie in met een eigen selectie uit het werk van zijn geliefde dichters. Met zijn ruimtevullende temperament gaat hij allicht ook op zoek naar poëzie in dingen en op plekken waar je dat het minste verwacht. En waar Wim Opbrouck binnenkomt, wordt er gezongen. Daarvoor brengt hij piano en accordeon mee. Voor je het weet, verleidt hij je tot een massale samenzang want ook dat is poëzie.

Vanaf 19.30 uur gaan de deuren van de Sint-Antoniuskerk in Loonbeek open. Voor 10 euro kan je er bij zijn. Reserveren kan via www.huldenberg.be/inschrijvingen of aan het onthaal van het gemeentehuis.

Meer info via cultuur@huldenberg.be.