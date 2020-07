Wellnesscomplex gaat in vlammen op Kim Aerts

21 juli 2020

10u24 12 Huldenberg De Tuin der Wellness in Huldenberg langs de Breembosstraat is vannacht in vlammen opgegaan. Een buurman merkte de brand omstreeks middernacht op, maar de brandweerlui konden het wellnesscomplex - in houten blokhutstijl - niet meer redden.

De brand ontstond wellicht achteraan het gebouw. “Bij onze aankomst omstreeks kwart over twaalf was de brand al uitslaand”, zegt brandweersergeant Arne Dewaet. “Aangezien de aanpalende woning bedreigd werd, hebben we eerst daar al onze middelen op ingezet. Door de hitte zijn de vensters van het woongedeelte gesprongen, maar het huis is nog wel altijd bewoonbaar. Het wellnesscomplex viel niet meer te redden. Waarschijnlijk ligt een technisch defect aan de oorzaak van de brand, maar dat zal nog moeten onderzocht worden”, weet Dewaet. Niemand raakte gewond bij de brand. De brandweer van Overijse was dinsdagvoormiddag nog bezig met nablussen.