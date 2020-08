Wateroverlast op de N253 in Huldenberg JSL

13 augustus 2020

18u19

De wolkbreuk boven regio Leuven heeft opnieuw een aantal problemen veroorzaakt in verschillende gemeenten. Op de N253 bij de grens van Huldenberg en Loonbeek was er veel wateroverlast in de vroege avond. Buurtbewoners namen het heft zelf in handen om de problemen op te lossen. Even later kwam de politie wel ter plaatse om een handje toe te steken.