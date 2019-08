Waterkers uit de IJsevallei van Walter Bouillart: “Niet te vergelijken met wat in de supermarkt verkocht wordt” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Huldenberg Wat is het verschil tussen waterkers en tuinkers? Een vraag die waterkersproducent Walter Bouillart uit Loonbeek al vaak gehoord heeft. “Tuinkers is een kiemplant die op matten gekweekt wordt en een kleiner blad heeft.” In de achtertuin van zijn ouders kweekt hij nog altijd waterkers op dezelfde manier als zijn grootvader meer dan tachtig jaar geleden. “Het is dag en nacht werken, maar ik doe het graag.”

De waterkers uit de IJsevallei van de familie Bouillart kent zijn oorsprong in 1937, bij de grootvader van Walter Bouillart. Rikse Kers, zoals hij in het dorp werd genoemd, zou in de teelt zijn gerold nadat hij vaak in het bos zat. Zo startte hij wat drie generaties later een van de enige overgebleven producties van waterkers zou zijn uit de IJsevallei. In 2001 heeft Walter Bouillart de fakkel overgenomen van zijn vader. “Mijn vader helpt nog wel een beetje bij het snijden, maar anders sta ik er alleen voor.”

Walter merkte ook hoe de vaste klanten van zijn vader de voorbije jaren allemaal stierven en het nu veel rustiger is geworden. Hij verkoopt alleen nog aan kleine restaurantjes en buurtwinkels, zoals bij Cru van de Colruytgroep. Daarnaast staat Walter drie keer per week op de Brusselse vroegmarkt Mabru, waar hij het meeste van zijn waterkers kan verkopen.

Manuele productie

In de achtertuin van het ouderlijk huis stroomt een bron, via 22 zelfgemaakte beekjes in beton, naar beneden. In die waterbeken wordt de waterkers geteeld. Waterkers vraagt, zoals de naam het al voorspelt, vooral veel water en weinig grond. “Daarnaast heeft de plant ook zon nodig, maar niet te veel anders komen er bloemen uit, wordt het blad puntvormig en verandert de smaak. In de winter heb je dan weer het probleem dat de plant bevriest. Tot -10 graden kan ik nog snijden, maar als het water nog kouder wordt, is de waterkers bevroren.”

Te veel zon en de plant krijgt bloemen en de smaak verandert. Maar in de winter dreigt de waterkers dan weer te bevriezen Walter Bouillart

Nadat de waterkers gesneden wordt, zet Walter die in een put, waar die grondig wordt gewassen. Daarna maakt hij bussels van 120 gram. De afgemaaide bloemen worden dan weer gedroogd en daarvan kan je het zaad weer planten. Zo doen ze in Loonbeek sinds 1937 aan circulaire economie avant la lettre.

Pikanter dan in de supermarkt

Met zijn bussels gaat Walter dan naar lokale zelfstandigen en vooral vroegmarkt Mabru in Brussel. Daar staat hij op dinsdag, donderdag en zaterdag tussen middernacht en 10 uur. De smaak van zijn waterkers is helemaal anders dan de waterkers die in supermarkten verkocht wordt. “Mensen zeggen vaak dat het een andere smaak heeft. Dat komt omdat waterkers in supermarkten geproduceerd wordt via hydrocultuur. Onze waterkers heeft meer smaak en is ook pikanter. In salades, puree of soep kun je deze soms vergeten plant het best proeven”, besluit Walter.

