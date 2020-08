Waardebon voor Huldenbergenaren die Buzzy Pazz of schoolabonnement NBMS aanschaffen JSL

10 augustus 2020

12u00 0 Huldenberg Het lokaal bestuur van Huldenberg betaalt voortaan een deel van de abonnementskosten terug van haar schoolgaande jongeren die de bus of de trein nemen. De tegemoetkoming gebeurt in de vorm van een waardebon waarmee je terecht kan bij de lokale handelaars in Huldenberg. De maatregel is alvast geldig tot en met 2025.

De tegemoetkoming wordt toegekend voor jongerenabonnementen van De Lijn, de zogenaamde Buzzy Pazz, en voor schoolabonnementen van de NMBS. Die moeten op naam staan van schoolgaande inwoners van 6 tot en met 24 jaar. Voor een jaarabonnement bedraagt de tegemoetkoming € 40, voor een driemaandelijks abonnement of drie maandabonnementen (al dan niet opeenvolgend) is dat € 10. Combineer je abonnementen van verschillende vervoersmaatschappijen, dan kan je de tegemoetkoming maar één keer bekomen per kalenderjaar per kind met een maximum van € 40.