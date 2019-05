Vrouwen Open Vld Druivenstreek hielden een geslaagde lentebrunch Stefan Van de Weyer

Zaal De Linde in Ottenburg was de perfecte achtergrond voor een alweer geslaagde editie van de lentebrunch van de Open VLD Vrouwen Druivenstreek. De liberalen vrouwen zetten er hun beste beentje voor om hun gasten een lekkere, verse en uitgebreide brunch voor te schotelen. Onder meer sterke vrouw van de partij, Maggie De Block, was eveneens van de partij om een handje toe te steken.