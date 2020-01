Voetwegactivist sprak dading af met Huldenberg ADPW

27 januari 2020

21u33 0

In tegenstelling tot Aarschot, moet Huldenberg niet diep in de geldbuidel tasten voor voetwegactivist Marc Van Damme.

“Meneer Van Damme dagvaardde de gemeente Huldenberg in oktober 2014. Daarop werd hij in het gemeentehuis van Huldenberg ontvangen. Dat resulteerde eind juli 2015 in een dading waarbij de gemeente - met uitzondering van 500 euro dossierkosten en 196,76 euro dagvaardingskosten - helemaal niets heeft moeten uitbetalen. De gemeente heeft wel een globaal plan van alle wandelwegen op haar grondgebied opgesteld”, zegt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld).

“We zijn daarmee naar de bevolking gestapt en daarna begonnen met de uitwerking ervan”, stelt Vangoidtsenhoven. “We hebben de koe bij de horens gevat en ons niet beperkt tot de oude wegenatlas. We wilden een plan met alle recreatieve als functionele zachte verbindingen. Enerzijds breiden we zo de wandel- en fietsfaciliteiten uit, maar evenzeer brengen we kinderen en volwassenen veiliger naar de school, het centrum. Na de uitwerking van dat plan zal er geen juridische mist meer hangen rond al deze wegen. Een evidente materie is het niet en we stoten hier en daar op verschillende belangen”, klinkt het.

De gemeente Huldenberg sprak met de voetwegactivist af om elk jaar minstens zeven trage wegen aan te pakken. Het college van burgemeester en schepenen briefen zowel de gemeenteraad als Marc Van Damme jaarlijks over de vorderingen in het dossier.