Vlaams parlement: N-VA krijgt nipt meeste stemmen in Huldenberg voor Open Vld Stefan Van de Weyer

26 mei 2019

20u24 0 Huldenberg In Huldenberg haalde bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement de N-VA het nipt voor Open Vld. Het verschil tussen beiden was amper 61 stemmen. Groen en CD&V bleven ook in elkaars buurt staan qua stemmen, ook in Huldenberg stijgt net zoals op nationaal vlak het aantal stemmen voor Vlaams Belang.

N-VA kon 1.582 bewoners van de 6.254 in Huldenberg verleiden tot een stem., omgerekend stemde 25,3% voor hen. Open Vld bleef stand houden in de gemeente van liberale burgemeester Danny Vangoidtsenhoven en wel met 1.521 stemmen, wat staat voor 24,3% van het totaal aantal stemmen. Derde partij Groen behaalde 841 voorkeursstemmen, CD&V 815 stuks. Vlaams Belang kreeg 11,7 procent van de kiezers achter zich met 733 stemmen. Sp.a is de laatste partij die de kiesdrempel haalt met zes procent ofte 373 stemmen. Pvda kwam niet in de buurt van de kiesdrempel met 3,7 procent. DierAnimal, UF en PRO kregen elk enkele tientallen stemmen.