VIDEO. Koen Geens (CD&V) stemt in thuisbasis Loonbeek Bart Mertens

26 mei 2019

12u00 2 Huldenberg Koen Geens van CD&V is naar eigen zeggen tevreden dat hij hartverwarmende reacties kreeg tijdens de campagne. Vanmorgen ging hij stemmen in zaal Van der Vorst in Loonbeek.

Voor minister van Justitie Koen Geens leek het een behoorlijk rustige campagne te worden maar de moord op Julie Van Espen bracht daar verandering in. Justitie kwam hoog op de agenda te staan in de laatste rechte lijn. Vanmorgen ging hij stemmen in zaal Van der Vorst in Loonbeek. Geens blikt tevreden terug op de campagne. “De laatste campagnedag begon in de regen en eindigde met de zon. Ik heb zoveel hartverwarmende mensen gezien en fijne reacties gekregen. Ik doe aan politiek om op lange termijn het beter te hebben. Politiek is werken voor de mensen.”