Tijdelijk verkeerslichten in Dorpstraat

11 oktober 2020

Tussen maandag 12 oktober en vrijdag 23 oktober zijn er wegenwerken in de bocht aan het befaamde hoekhuis in de Dorpstraat (N253) in het centrum van Neerijse. Om de veiligheid te verhogen brengt een aannemer dan een betonnen schampblok in de bocht aan. De werken zijn in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Er komen verkeerslichten met beurtelingsverkeer. Door de nabijheid van een school én gelijktijdige werken in de Wolfshaegen hou je er best rekening mee dat er grote hinder is.