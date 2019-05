Theo Francken toerde langs Huldenberg Stefan Van de Weyer

23 mei 2019

16u53 7 Huldenberg “Theo Toert” was onlangs te gast in zaal den Elzas in Huldenberg. Theo Francken (N-VA) kwam er onder meer toelichting geven bij het huidige migratiebeleid en de politieke actualiteit. Uit de Druivenstreek kwamen onder andere partijgenoten Jeroen van San, Jan Spooren, Peter Persyn en Bruno Stoffels hun licht opsteken.

Francken werd ingeleid door zijn parlementaire medewerkster, Nele De Martelaere.

Op het vlak van migratie werd vooral culturele geborgenheid bekeken als de grootste uitdaging van Vlaanderen en de Europese Unie. “Onze sociale zekerheid is zeker en sterk, het zal een uitdaging worden om het zo te houden. Pas op, iedereen kan tegenslag in het leven krijgen. Het is ook onze taak om zwakkeren goed te beschermen, we zijn immers zo sterk als onze zwakste schakel”, klonk het. Ook de minimumpensioenen werd besproken, net zoals de verhoging van de pensioensleeftijd en de discussie over wat al dan niet zware beroepen zijn en de investeringen omtrent de veiligheid van ons land en de kwaliteit van het onderwijs. “Het M-decreet kan er niet meer bij. Hierdoor kunnen ouders nu juridisch afdwingen dat hun kind naar het gewoon onderwijs kan gaan. Dit is niet haalbaar. De staking van leerkrachten van vorige maand ging daarover, niet over hun loon. Sommige leerkrachten haken af, ze hebben ook teveel administratieve taken”, klonk het.