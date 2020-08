Straffe prestatie van diabetespatiënt David: hij werkt de ‘Everestchallenge’ af in 18 uur Joris Smets

20 augustus 2020

11u49 0 Huldenberg ‘Everesting’ is sinds de coronacrisis de nieuwe hype bij fietsers. Je kiest een helling naar keuze en rijdt die net zo vaak op en af tot je de hoogtemeters van Mount Everest hebt bereikt (8.848m). Triatleet en type 1-diabeet David Van der Vloet (35) vervangt zijn geannuleerde races door die extreme fietsuitdaging voor het goede doel.

Dat het absoluut geen sinecure is, is duidelijk. Een Everest Challenge is een slopende onderneming die gemakkelijk 16 tot 20 uur kan duren en je helemaal tot het uiterste drijft. David Van der Vloet uit Kessel-Lo waagde zich hieraan op 15 augustus 2020. Zeker niet vanzelfsprekend, aangezien de man al meer dan 20 jaar diabetes type 1 heeft.

“Al mijn races waren afgelast en ik ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. Normaal gezien zou ik deelnemen aan de Ironman van Lanzarote, dus het mocht best wel iets extreems zijn. Al snel kwam ik bij de Everest Challenge uit.”

Diabetespatiënt

Als diabetespatiënt moest David hierbij zijn gezondheid extra goed in het oog houden. “Dit was mijn langste rit ooit, dus ik wist niet helemaal hoe mijn suikers hierop zouden reageren. Gelukkig is mijn glucosesensor verbonden met mijn sporthorloge en kan ik hierop mijn suikerwaarde continu opvolgen. Toch was het ook voor mij een experiment en een leerervaring. Ik zou immers de eerste Belgische diabeet worden die zoiets tot een goed einde bracht.”

De heuvel in kwestie was de Holstheide in Huldenberg, bekend van de Brabantse Pijl. “Ik ben geboren en getogen in Ottenburg, dat vlakbij ligt, en rijd bijna wekelijks naar mijn heuvelachtige geboortestreek om er te trainen. Het is een pittige beklimming van ongeveer vijftig hoogtemeters, en ik had uitgerekend dat ik 182 keer omhoog en omlaag moest.”

Beklimming

David startte ’s nachts in de mist en reed de hoogtemeters in 17 uur en 40 minuten. In de loop van de dag kwamen verschillende andere actieve diabeten hem ondersteunen door enkele beklimmingen mee te rijden.“Het deed enorm deugd om zoveel steun te krijgen”, zegt David. “Mijn fietsbuddy’s motiveerden me op de moeilijke momenten, mijn familie kwam me regelmatig extra boterhammen en pannenkoeken brengen en zelfs de mensen in de straat schreven met straatkrijt aanmoedigingen op het asfalt.”

Met deze uitdaging zamelde David ook geld in voor diabetesonderzoek. “Ik steun hiermee Hippo&Friends, een liefdadigheidsorganisatie die diabetes uit de wereld wil helpen door fundamenteel onderzoek te doen, in het bijzonder bij jonge kinderen. Op die manier hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen tot de genezing van diabetes type 1. Misschien niet meer voor mezelf, maar dan toch voor de generatie van mijn dochters Hanna en Laura, die trouwens ook heel hard mee supporterden.”

David heeft op dit moment meer dan 1.400 euro ingezameld, en zijn sponsor Dexcom doet daar nog eens 1.000 euro bovenop. De actie loopt nog tot eind augustus en een gift doen kan hier.