Spar in Ottenburg zet boodschappen opzij voor zorgverleners Joris Smets

18 maart 2020

16u42 30 Huldenberg In Ottenburg zet de lokale Spar boodschappen opzij voor verplegers of andere zorgverleners die overdag geen tijd hebben om naar de winkel te gaan. Zij kunnen hun boodschappen doorgeven en deze zelfs na sluitingstijd komen ophalen. Hoewel het ook in deze winkel erg druk is, wil het team daarmee alle zorgverleners een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden.

Zorgverstrekkers zijn deze dagen ongelofelijk hard aan het werk en daardoor hebben zij vaak geen tijd om boodschappen te gaan doen in de supermarkt. De lokale Spar in Ottenburg zet sinds vandaag boodschappen opzij voor hen. “Het is voor alle verplegers en zorgverleners die niet op tijd in de winkel raken”, zegt uitbater Kris Fransoo (44). “Zij kunnen ons iets laten weten via messenger of ons contacteren via telefoon om door te geven wat ze nodig hebben. Dat zetten wij dan voor hen opzij zodat zij hun boodschappen later kunnen komen afhalen. Ook na sluitingstijd.”

Een heel mooi gebaar in drukke tijden. “Ook bij ons is het heel erg druk in de winkel. Wij werken dubbele shiften om alles rond te krijgen. Zelfs mijn vier dochters komen regelmatig helpen in de winkel om de rekken aan te vullen”, stelt Kris.