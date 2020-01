Rode Kruis organiseert cursus eerste hulp in Huldenberg JSL

24 januari 2020

11u26 2 Huldenberg De lokale Rode Kruisafdeling van Huldenberg organiseert vanaf zaterdag tot en met 14 maart elke zaterdag een cursus “eerste hulp” en “helper”. Vrijwilligers krijgen informatie over hoe ze op een efficiënte manier hulp kunnen bieden bij noodgevallen.

Tijdens de cursussen ‘Eerste hulp’ en ‘Helper’ leren de deelnemers hoe ze op een correcte en efficiënte manier hulp kunnen bieden bij allerlei alledaagse kleine of grotere pijntjes, verwondingen en zelfs levensbedreigende noodgevallen. De cursus is toegankelijk voor jong en oud, met of zonder ervaring. De opleidingen van het Rode Kruis worden bovendien regelmatig verbeterd wanneer nieuw wetenschappelijk onderzoek aantoont dat een van de technieken net iets beter of gemakkelijker kan uitgevoerd worden. Wie in het verleden ooit al eens een ‘EHBO-opleiding’ heeft gevolgd is dus ook meer dan welkom om zijn kennis op te frissen.

Het blijft niet enkel bij theorie. De vrijwillige lesgevers bespreken casussen, die nadien dankzij simulanten in realistische praktijksituaties kunnen worden uitgeprobeerd: wondverzorging, verbanden aanleggen, reanimatietechnieken, stabiele zijligging, enzovoort. Al doende worden de cursisten meer en meer vertrouwd met het materiaal en de technieken, zodat ze zelfverzekerd en kordaat kunnen ingrijpen wanneer iemand hulp nodig heeft.

Op het einde van de cursus wacht er een attest van deelname. Wie wil, kan ook vrijblijvend meedoen aan het examen om een brevet te behalen. Op deze manier kan men zich nadien inzetten als vrijwilliger bij een lokale afdeling van het Rode Kruis.