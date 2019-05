Recreatieve volleyclub VC Rode zoekt spelers en speelsters Stefan Van de Weyer

21 mei 2019

Recreatievolleybalclub VC Rode is naarstig op zoek naar nieuwe spelers en speelsters om recreatief te sporten. Trek je sportschoenen aan en kom met hen meespelen, telkens op vrijdagavond van russen 20.30 en 22.30 uur in de sportzaal Ter Dijle aan de Leuvensebaan 299 in Sint-Agatha-Rode. Je kan ook meespelen in gemengde ploegen met dames, heren en jeugd. Meer info nodig? Dat kan je verkrijgen door te surfen naar www.vcrode.net of door te bellen naar 0475 278365.