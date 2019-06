Rechter beveelt afbraak van weekendverblijf in waardevol gebied KAR

De correctionele rechtbank van Leuven heeft de afbraak van een weekendverblijf in Huldenberg bevolen. De eigenaar verbouwde de chalet ondanks herhaaldelijk bevel tot staking van de werken.

Patrick V.D.V. werd vervolgd voor diverse inbreuken op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op zijn perceel in deelgemeente Ottenburg. Zijn stuk grond bevindt zich deels in een agrarisch waardevolle zone en deels in natuurgebied. Van maart tot augustus 2013 voerde hij er enkele niet toegelaten aanpassingswerken uit, zoals een wijziging van het reliëf van de bodem. Het ging vooral om graafwerken voor een verharding van de oprit. De beklaagde stationeerde drie legervoertuigen, houten paletten en metalen voorwerpen op het perceel. Hij brak zijn weekendverblijf af en verving die door een uitgebreide constructie met drie volumes. Ondanks uitdrukkelijk bevel tot staking van de werken in april en augustus 2013 ging hij door met de verbouwing van zijn zonevreemde chalet. De eigenaar greep naar regularisatieprocedures die bij arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen werden verworpen op 30 januari 2018. Het cassatieberoep werd bij arrest van de Raad van State verworpen op 13 december 2018. Patrick V.D.V. kreeg een voorwaardelijke geldboete van 30.000 euro. De rechtbank ging in op de herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, die zich burgerlijke partij had gesteld. De beklaagde moet zijn weekendverblijf afbreken, het perceel in de oorspronkelijke staat herstellen en alle materialen en voertuigen verwijderen. Hij krijgt daarvoor twaalf maanden de tijd.