Opschorting voor verkeersagressor die oorvijg uitdeelt aan minderjarige Kim Aerts

21 april 2020

10u48 0

Een man heeft opschorting van straf gekregen voor slagen aan een minderjarige fietser. Geert E. reed op 5 april 2018 achter twee fietsers in Huldenberg. Toen de fietsers naar het midden van de rijbaan uitweken, kookte het potje van E. in zijn auto over. Hij deelde een minderjarige fietser een slag met de vlakke hand uit. De man betuigde zijn spijt op de zitting. “Hij heeft op vrijwillige basis het slachtoffer vergoed. Het zich moeten verantwoorden voor de strafrechtbank is een voldoende waarschuwing geweest”, stelde de rechtbank. De man kwam daarom weg met een opschorting gedurende drie jaar.