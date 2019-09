Omleiding op buslijnen 337 en 537 door wegenwerken en dorpelingenkoers ADPW

13 september 2019

11u38 0

Het kruispunt Leuvensebaan/Potterstraat wordt van dinsdag 17 september tot maandag 30 september afgesloten voor wegen- en rioleringswerken en de dorpelingenkoers in Sint-Agatha-Rode. Buslijnen 337-nachtbus 337-537 van De Lijn rijden dan om langs Nethen. Tijdens de omleiding worden de volgende haltes niet bediend: Sint-Joris-Weert: Dijle Brug - Neerijse: Wolfshagen - Sint-Joris-Weert: Neerijsebaan Huis nr 10 - Neerijse: Den Tek, Huis 141, Weg naar Sint-Agatha-Rode - Ottenburg: Dorp - Sint-Agatha-Rode: School.

In Sint-Joris-Weert wordt een tijdelijke halte ingericht in de Beekstraat ter hoogte van de Kauwereelstraat. In Sint-Agatha-Rode stopt de bus op een vervanghalte in de Vijverstraat. Vanaf 30 september volgen de lijnen 337-nachtbus 337-537 opnieuw de huidige omleiding. Voor lijn 349 verandert er niets: de huidige omleiding blijft geldig.