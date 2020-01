Nieuwe mantelzorgpremie in breder zorgplan voor Huldenberg ADPW

06 januari 2020

16u21 0 Huldenberg Mantelzorgers hebben in Huldenberg vanaf 1 januari 2020 recht op een gemeentelijke mantelzorgpremie van 50 euro per maand. Dat besliste de OCMW-raad tijdens zijn laatste zitting. De nieuwe premie kadert in de uitbouw van een globaal zorgplan voor de gemeente.

De premie is gericht op mantelzorgers die buiten de directe gezinskern vallen. De partner van de zorgbehoevende en zijn of haar kinderen of ouders krijgen dezelfde ondersteuning als de andere mantelzorgers maar komen alleen niet in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming. Door die keuze behoudt het lokaal bestuur voldoende middelen om mantelzorgers die een vriendschapsband hebben met de zorgbehoevende of verdere familie zijn, een meer substantiële mantelzorgpremie te bieden.

De nieuwe mantelzorgpremie maakt deel uit van een breder zorgplan dat het lokaal bestuur de komende jaren uitbouwt. De focus ligt daarbij om senioren zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te laten wonen. De brede ondersteuning van mantelzorgers past volledig in de acties rond buurtgerichte zorg en draagt ook bij tot een betere detectie van de mantelzorger in Huldenberg. Naast de detectie en de financiële ondersteuning wil het bestuur de mantelzorgers ondersteunen met een aanbod aan informatie en vorming.