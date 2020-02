Nieuwe inschrijvingsprocedure basisscholen JSL

27 februari 2020

13u19 0 Huldenberg Voor het schooljaar 2020-2021 is er een nieuwe inschrijvingsprocedure voor GBS Den Elzas in Huldenberg en Loonbeek, GBS Spring in ’t Veldeke in Sint-Agatha-Rode en GBS De Letterboom in Ottenburg.

Kinderen die al een broer of zus op dezelfde school hebben of van wie de ouders werken voor de school, krijgen voorrang. Zij konden al ingeschreven worden in februari. Alle andere kinderen moeten vooraf aangemeld worden op de website huldenberg.aanmelden.in. Dat kan vanaf 2 maart om 08:30 tot 31 maart om 23:59. Op 20 april krijgt u dan een e-mail met het nieuws of er al dan niet plaats is in de school van uw keuze. Als er plaats is dan kunt u tussen 4 en 26 mei een afspraak maken met de school om uw kind te gaan inschrijven.

Vanaf 29 mei zijn er vrije inschrijvingen mogelijk – zonder aanmelding vooraf dus – voor de overgebleven plaatsen.