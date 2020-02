Nieuwe assistentiewoningen Keyhof ingehuldigd Joris Smets

26 februari 2020

11u26 0 Huldenberg Dit weekend vond de feestelijke ingebruikname van de nieuwe assistentiewoningen Keyhof in Huldenberg plaats. Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD), burgemeester van Huldenberg, hield de openingstoespraak en knipte samen met de eerste bewoners plechtig het tricolore lintje door. Eerste bewoners Gilbert en Lisette waren bijzonder tevreden met hun nieuwe thuis.

Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD) toonde zich met erg lovende woorden zeer opgetogen over de realisatie van dit unieke bouwproject in zijn groene gemeente: “Met de ingebruikname van de Assistentiewoningen in Keyhof voegt Huldenberg een onmisbare schakel toe aan haar woonzorgaanbod”, klinkt het. “Deze aanvulling, op deze locatie, vormt een absolute meerwaarde. Het verenigingsleven in het centrum van Huldenberg, de dienstverlening van het woon-zorgcentrum, de natuurlijke rust van de natuur en de weidse omgeving, maar ook de historische banden van de voormalige kloostersite met de plaatselijke gemeenschap zijn wat hier op Keyhof wonen zo aangenaam en bijzonder maakt”.

Eerste bewoners

Eerste bewoners van de assistentiewoningen Gilbert en Lisette waren bijzonder opgetogen dat ze hun intrek konden nemen in hun nieuwe thuis. Voor hen gaven de groene omgeving, het wooncomfort, de garantie op goede zorg vanuit het woon-zorgcentrum Keyhof en de doorschuifmogelijkheden binnen het ruimere woon- zorgaanbod van Woonzorgnet-Dijleland de doorslag.“Eens de beslissing was genomen, kon de bouw niet snel genoeg gaan”, zeggen ze. “‘We zijn gelukkig hier in Assistentiewoning Keyhof. De verhuis en de aanpassing aan de nieuwe omgeving is op onze leeftijd, en die verklappen we vandaag niet, geen evidentie. Toch zijn we ontzettend tevreden met onze beslissing en onze nieuwe thuis”.

“We zouden het absoluut fantastisch vinden om jullie allemaal met een tasje koffie en wat lekkers in ons appartement te ontvangen, maar dat kan uiteraard niet. We vertrouwen jullie echter graag toe dat onze nieuwe woonst, met onze eigen nieuwe inrichting, echt gezellig is met een prachtig uitzicht en alle comfort heeft dat we nodig hebben”.