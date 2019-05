Nick Gillekens Foundation Party in de feesttent aan OHR Huldenberg Stefan Van de Weyer

31 mei 2019

17u02 3 Huldenberg Na de vijfde editie van het vijfde voetbaltoernooi voor het Kinderkankerfonds Leuven, die de Nick Gillekens Foundation organiseert op zaterdag 1 juni, volgt er een heuse Foundation Party. De opbrengsten van het feestje voor het goede doel gaan eveneens naar het Kinderkankerfonds.

Het feestje van Nick Gillekens, de gulle keeper van voetbalclub OH Leuven, vindt plaats in de feesttent aan voetbalclub van OHR Huldenberg in het centrum van de gemeente, in de Gillisstraat. De deuren gaan open om 20 uur en het feestje zal duren tot omstreeks twee uur. De inkom is trouwens volledig gratis, dus er is geen reden om weg te blijven! Tussen 20 en 21.30 uur warmt Dj Frakke het feestpubliek op, daarna is het tussen 21.30 en 23 uur aan Nine 2 Five. Voltage maakt zijn opwachting tussen 23 en 0.30 uur. Afsluiten doen ze met topper Robert Abigail die tussen half één en twee uur er de sfeer in brengt. Buiten de normale drankjes zijn in de feesttent ook cocktails en een heuse ginbar voorzien.