nICE Huldenberg is volgens u het beste ijssalon van Leuven! EDLL

30 juni 2019

16u40 1 Huldenberg HLN ging in elke buurt op zoek naar het lekkerste ijsje van Vlaanderen. Tot 12 uur vanmiddag konden lezers stemmen op hun favoriete ijssalon. In regio Leuven haalde nICE op het gemeenteplein in Huldenberg 1426 stemmen en werd daarmee de verdiende winnaar!

Sinds 2015 verkoopt en verwerkt nICE room- en sorbetijs in haar ijssalons in Huldenberg en Overijse en sinds dit jaar ook in Mechelen. Het ijssalon wordt uitgebaat door het koppel Kristof De Bois en Leen Verhoogen. “Vanaf de start van nICE hebben wij dagelijks minimum 22 smaken in de scheptoog liggen. Onze klanten worden graag verrast en daarom zorgen we vaak voor nieuwigheden. Momenteel hebben we in totaal meer dan 50 smaken in aanbod. Ik denk dat vooral die grote variëteit geapprecieerd wordt door de klant", aldus uitbater Kristof. Aangezien het koppel drie vestigingen uitbaat, is Jana Theys de verantwoordelijke in het ijssalon in Huldenberg. “Vooral ijssmaak manon is populair bij onze klanten. Dat is ijs gebaseerd op de manon praline van Leonidas”, aldus Jana.

De klanten uit Huldenberg zijn alvast enthousiast: “Het ijs is gewoon vers en heel lekker. Er zijn hier veel verschillende smaken en het personeel is enorm vriendelijk”, zegt een trouwe klant. De ijsbar serveert naast ijs ook coupes, pannenkoeken en ijstaarten voor elke gelegenheid.