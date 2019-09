Motorrijder zwaargewond nadat hij geen voorrang verleent ADPW

24 september 2019

11u48 0

Op de Langestraat in Neerijse is maandagavond omstreeks 19.15 uur een motorrijder zwaargewond geraakt. “De motorrijder reed op dat moment in de richting van Leefdaal. Ter hoogte van het kruispunt met de Kleine Puystraat verleende hij geen voorrang aan een auto die traag de Langestraat kwam opgereden. De motorrijder reed in op de auto en werd tientallen meters weg gekatapulteerd. De 50-jarige man uit Huldenberg raakte levensgevaarlijk gewond. Inmiddels is het levensgevaar geweken. Hij legde een negatieve alcohol- en drugstest af. Ook de bestuurder van de auto, een 48-jarige man uit Huldenberg, verkeerde niet onder invloed”, zo zegt Nele Michiels, persattaché van het Leuvense parket. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. “Hij stelde in zijn eerste bevindingen dat het ongeval te wijten was aan het niet-verlenen van de voorrang van rechts. De motorrijder zou ook iets te snel hebben gereden. De Langestraat is een lange, rechte weg waar de maximumsnelheid 70 kilometer per uur bedraagt en waar veldwegen op uitgeven waar voorrang van rechts moet worden verleend”, aldus Michiels.