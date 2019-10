Mobipunt Huldenberg krijgt infrastructuur voor elektrische wagens en fietsen ADPW

14u47 0 Huldenberg De provincie Vlaams-Brabant wil werk maken van de uitbreiding van de voorziene mobipunten in Geetbets, Herent, Huldenberg, Landen, Linter, Rotselaar, Tienen en Zoutleeuw naar e-mobipunten. Naast een centraal punt voor autodelen, openbaar vervoer of collectief vervoer en fietsinfrastructuur komen er ook voorzieningen voor het delen van elektrische fietsen en auto’s.

“Een half jaar geleden hebben we het project ‘Maak een mobiPunt!’ opgestart met de bedoeling om tegen 2021 een mobipunt te realiseren in Geetbets, Herent, Huldenberg, Landen, Linter, Rotselaar, Tienen en Zoutleeuw”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Vandaag verhogen we de ambitie van dit project naar een uitbreiding met elektrische mobiliteitsdiensten. Heel concreet gaat het om infrastructuur voor het delen van elektrische wagens en fietsen, zoals laadpalen. Hiervoor vragen we aan de Vlaamse regering een bedrag van 100.000 euro.”

Een mobipunt is een publieke plek waar een divers en op elkaar afgestemd mobiliteitsaanbod wordt aangeboden, met bijvoorbeeld autodelen, openbaar vervoer of collectief vervoer en fietsinfrastructuur. Daarnaast worden er ook enkele andere diensten voorzien zodat de mobipunten een kwalitatief alternatief kunnen bieden voor het bezit van een private auto.

“Het doel hiervan ligt voor de hand: meehelpen aan een meer leefbare, gezondere en aangenamere regio’, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “In de regio Leuven is het mobiliteitsvraagstuk immers een grote uitdaging. Door ook in te zetten op elektrische fietsen en voertuigen, die gedeeld worden op buurtniveau, wil de provincie het beoogde effect nog versterken.” Het project krijgt de steun van Vlaams departement Omgeving, Interleuven en Mobipunt vzw.