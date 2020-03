Man krijgt levenslang verbod op houden van dieren KAR

31 maart 2020

13u12 0 Huldenberg Een man uit Huldenberg heeft een levenslang verbod gekregen op het houden van dieren. T.M. kreeg ook een maand gevangenisstraf.

M. moest zich verantwoorden voor het mishandelen van zijn bordercollies. Hij sloeg ze, hij hield de teef aan de ketting en liet haar zes pups zonder water of aangepast voedsel achter. De man werd in het verleden al eens geïnterneerd. Het was ook niet mogelijk om hem te verhoren over de feiten. “De beklaagde heeft een ongunstig strafverleden. Hij komt niet meer in aanmerking voor uitstel van straf”, sprak de rechter.