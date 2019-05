Maak van je straat een speelstraat! Stefan Van de Weyer

27 mei 2019

17u07 0

Maak van je straat in Huldenberg een speelstraat! Dat kan in totaal veertien dagen het geval zijn. Dat kan in de vorm van één vaste dag per week of vooraf bepaalde weekends tijdens de zomervakantie waarop dat je je straat inrichten als speelstraat. De aanvragen voor de zomervakantie moeten vóór 30 juni 2019 de jeugddienst bereikt hebben. Bekijk de voorwaarden en vind het aanvraagformulier op www.huldenberg.be/speelstraat. Meer informatie is verkrijgbaar via jeugd@huldenberg.be of op het nummer 02/302.43.46.